De Volkskrant tv-selectie voor 8 juni

16 Blocks (Richard Donner, 2006)

'Het leven duurt te lang.' Dat is de eerste volledige zin die politieman Jack Mosley uitspreekt in de actiefilm 16 Blocks. Maar niet omdat er tot die tijd zo veel actie te zien was. Mosley is het uitvergrote prototype van de verlopen agent: ongeschoren, bloeddoorlopen ogen, iets te groot jasje, losse das. 'Yeah yeah', is alles wat hij tot die eerste zin mompelt tegen collega's die hem bevelen geven. En dan krijgt hij aan het einde van zijn nachtdienst ook nog de opdracht om in de ochtendspits een arrestant van zijn cel naar het gerechtsgebouw zestien straten verderop te brengen waaraan de film zijn titel dankt. Het blijkt te gaan om een getuige die Mosleys naaste collega's liever dood dan levend zien. Waarna een ouderwetse formulefilm volgt, waarin verteltijd en vertelde tijd bijna samenvallen en die deels is gedraaid in de drukke straten van New York, in het bijzonder Chinatown - altijd een extra waarde in een speelfilm.



De verrassing van 16 Blocks zit evenwel niet in de vele actie- en achtervolgingsscènes. Die zijn goed, maar niet opvallend en ontaarden tegen het einde van de film in een iets te fantastische afwikkeling. De verrassing is Bruce Willis, de altijd opgewekte actieheld die nu eens tegendraads is gecast als alcoholistische hinkepoot. Dat is in het begin even wennen; Willis lijkt zijn personage te zwaar aan te zetten. Maar gun hem de tijd en hij gaat overtuigen als vermoeide agent wiens geweten opspeelt in een cruciale scène. En dat overtuigen is geen sinecure, want de gevangene die hij moet wegbrengen, gespeeld door rapper Mos Def (Yasiin Bey), tergt met zijn slappe geouwehoer niet alleen de zenuwen van Willis' personage, maar ook die van de kijker.