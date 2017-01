De Volkskrant tv-selectie voor 7 januari

The Man Who Fell to Earth (Nicolas Roeg, 1976)

De excentrieke filmmaker Nicolas Roeg (1928) maakte pas op latere leeftijd enigszins conventionele films, waarvan de Roald Dahl-verfilming The Witches de bekendste is. De Engelsman was voordien gewend van alles wat hij aanpakte iets te maken dat de gebaande paden ver achter zich liet. Of het nu een misdaaddrama (Performance) was, een psychologische thriller (Bad Timing), een sciencefictionfilm (The Man Who Fell To Earth) of een Aboriginalkoortsdroom (Walkabout): altijd goochelde Roeg met de structuur, de vertelwijze en de montage. De instant cultfilm The Man Who Fell to Earth zal vooral worden herinnerd als de film waarmee David Bowie aantoonde uitstekend te kunnen acteren. Hij speelde een alien in menselijke gedaante op zoek naar water voor zijn verdroogde planeet en kreeg de acteursprijs op het filmfestival van Berlijn.