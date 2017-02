De Volkskrant tv-selectie voor 5 februari

Empire of the tsars: Romanov Russia with Lucy Worsley, Canvas, 21.15 uur

Ze wil erachter komen wie Catharina de Grote was

Lucy Worsley is de vrolijkste huishistorica van de BBC. Ze laat zich altijd opgewekt in een historisch korset hijsen of in een koude kerker afzakken, op zoek naar de scandaleuze kant van de geschiedenis. In deze serie over de Romanovs kruipt ze in de kelder onder het Peterhof om alle honderd paleisfonteinen aan te zetten. Daar, in het Russische Versailles bij Sint Petersburg, wil ze erachter komen wie Catharina de Grote was, de Russische heerseres die niet eens Russisch bloed had en toch de machtigste vrouw van Rusland werd.