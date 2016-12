De Volkskrant tv-selectie voor 31 december

What Women Want (Nancy Meyers, 2000)

BBC 2, 19.00 uur



In deze romantische komedie speelt Mel Gibson een reclameman die na een stroomschok de gedachten van vrouwen kan lezen. Op de vraag wat vrouwen willen geven de scenarioschrijvers overigens geen duideljk antwoord. De nieuwe chef van Gibsons personage is in elk geval blij met zo'n begripvolle man in haar team. Emancipatie volgens Hollywood: een vrouw de baas maken, en haar dan als een blok laten vallen voor de eerste de beste sukkel die doet alsof hij gevoelig is.