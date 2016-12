De Volkskrant tv-selectie voor 29 december

New Year's Eve (Garry Marshall, 2011)

Net 5, 20.30-22.40 uur.



Het verzoek kwam van dichtbij. Of we ook niet eens gewoon een LFZ konden tippen, 'zeker in deze tijd van het jaar'. Een Lekker Foute Zwijmelfilm. Oké, deze dus, waarmee de dit jaar overleden Hollywoodveteraan Garry Marshall (Pretty Woman) het middelste deel afleverde van een bedenkelijke trilogie die zijn zwanenzang werd. Met Valentine's Day (2010) en Mother's Day (2016) haalde New Year's Eve (2011) in deze krant vijf sterren. In totaal. En net als die andere twee titels is de vanavond uitgezonden romantische komedie een mager aftreksel van de hitfilms die hier als graadmeter gelden: Love Actually (2003) en Alles is liefde (2007).



Met als centrale locatie Times Square in New York, heeft scenarioschrijver Katherine Fugate vrij gemakzuchtig de diverse romantische verhaallijnen aan elkaar geknoopt, wat gezien de beperking van de vertelde tijd (minder dan 24 uur) ook wel bijna noodzakelijk was. Het doel van die lijntjes: een verzoenende, hartstochtelijke, eerste of gedroomde zoen om middernacht, wat op zich natuurlijk een prima drijfveer is.



Interessant is de stoet beroemdheden die de film zonder een hoofdrol te kunnen claimen bevolken en in wisselende mate geïnspireerd lijken. Ashton Kutcher en Michelle Pfeiffer hebben zichtbaar moeite met hun rol als respectievelijk oudjaarsavondhater en gefrustreerde loonslaaf, terwijl Robert De Niro en Halle Berry met piepkleine rollen in het nabije ziekenhuis voor de meeste ontroering zorgen. Al is voor dat laatste dus wel vereist dat je schaamteloos kunt zwijmelen bij een slechte film - vaststaat inmiddels dat er mensen zijn die dat kunnen.