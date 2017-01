De Volkskrant tv-selectie voor 23 januari

The Impossible (J.A. Bayona, 2012)

De begintitels van het op feiten gebaseerde The Impossible laten er geen misverstand over bestaan: het vijfkoppige gezin van Maria (Naomi Watts) en Henry (Ewan McGregor), vakantiegangers aan het Thaise strand, gaat door de tsunami van 2004 uit elkaar gereten worden. Suggestieve onderwatershots en dreigende klanken bij een nachtelijk zeepanorama voorspellen niets dan onheil; intussen blijven de vakantiescènes elkaar gemoedelijk opvolgen. Tegen de tijd dat het water toeslaat, heeft regisseur Juan Antonio Bayona, wiens nieuwste film A Monster Calls volgende week in première gaat, een bijna ondraaglijke spanning opgebouwd. Wat een gruwelijke ontlading vervolgens, wanneer Maria en haar oudste zoon Lucas door de razende stroom worden meegesleurd. Een hels tumult is het, culminerend in een door merg en been snijdende schreeuw van Watts.



Wanneer het perspectief wordt verplaatst naar echtgenoot Henry en de andere twee kinderen, verliest The Impossible (Lo imposible) helaas veel van zijn kracht: de gruwelen van de tsunami vormen steeds meer de achtergrond van de pogingen die Maria, Henry en Lucas ondernemen om hun gezin te herenigen; het persoonlijke leed schuift te veel vóór de collectieve ramp. Dat de film overeind blijft, is dankzij het voortreffelijke spel van met name Watts en Tom Holland.