De Volkskrant tv-selectie voor 21 mei

Close up: Warren Beatty Hollywood ambition

NPO 2, 19.15 uur



De nu 80-jarige Hollywoodlegende Warren Beatty was afgelopen februari nog wereldnieuws toen hij door een misverstand bij de Oscars samen met Faye Dunaway niet de echte winnaar Moonlight, maar La La Land uitriep tot beste film. Indit portret zien we hoe Beatty's carrière altijd in dienst stond van het adagium 'meer, meer, méér'. Begonnen als acteur met playboyuiterlijk in films als Bonnie and Clyde (1967) en Shampoo (1975), ontwikkelde Beatty zich tot producer en scenarioschrijver en daarmee invloedrijk man in Hollywood. Ook koesterde hij lange tijd serieuze politieke ambities.