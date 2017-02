De Volkskrant tv-selectie voor 17 februari

Eisenstein in Guanajuato (Peter Greenaway, 2015)

Sovjetregisseur Sergej Eisenstein (1898-1948), vermaard door films als Pantserkruiser Potemkin (1925) en Oktober (1928), wilde in Guanajuato een minstens zo indrukwekkend epos opnemen: Que viva México! Of hij ook van plan was er zijn maagdelijkheid te verliezen, valt te bezien; vaststaat dat hij in Mexico opvallend veel homo-erotische tekeningen maakte. Daarnaast schreef hij zijn vriendin (en latere vrouw) Pera Atasjeva dat hij verschrikkelijk verliefd was, en niet op haar. Dat zijn de karige feiten waarmee regisseur Greenaway aan de haal gaat in Eisenstein in Guanajuato, een vermakelijk, flamboyant en opvallend luchtig drama. Greenaway is vaak verguisd om zijn drammerige intellectualisme. Eisenstein in Guanajuato is met zijn indrukwekkende camerawerk en slimme montage eerder speels dan dwangmatig, passend bij de grillen van zijn fictieve Eisenstein.