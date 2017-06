De Volkskrant tv-selectie voor 14 juni

The Lone Ranger (Gore Verbinski, 2013)

Het team dat aan de wieg stond van de succesvolle filmreeks Pirates of the Caribbean aasde op een herhaling met deze op een vroege westernserie gebaseerde spektakelfilm, maar The Lone Ranger werd de flop van filmzomer 2013. Had het te maken met een verkeerde inschatting van regisseur Gore Verbinski over hoe om te gaan met de stereotypen uit zo'n klassieke serie (vanaf 1933 op de radio en vanaf 1949 op de tv)? Feit is dat bijna alle personages tamelijk ongeloofwaardige stripfiguren zijn geworden in dit 200 miljoen euro kostende Disney-avontuur. Terwijl het gekozen verhaal vooral tegenwoordig veel gevoeligheden kent. Tegen de achtergrond van de aanleg van de transcontinentale Amerikaanse spoorlijn in 1869 zijn twee buitenstaanders, een Comanche-indiaan en een Texas Ranger, op zoek naar een schurk. De spoorwegdirectie bestaat uit laffe mannen, de arbeiders zijn Chinezen die geen Engels spreken, de Ranger is een veel te rechtlijnige advocaat en de zwarte bedienden zijn loyaal tot in de dood. Curieus is dat Johnny Depp zijn Comanche neerzet als een matig Engelssprekende clown, terwijl het personage een dramatisch verleden heeft.



Aan die worsteling met humor, ironie en serieus spektakel mag The Lone Ranger dan ten onder gaan, de film blijft desondanks de volle 2,5 uur onderhoudend. De actiescènes, vooral achtervolgingen met treinen en paarden, zijn ingenieus en geweldig. Ook de vorm van het verhaal in het verhaal werkt uitstekend. De film begint op een kermis in 1933, het jaar waarin de originele Lone Ranger-serie op de radio zijn première beleefde. Een jongetje, zichtbaar fan van de reeks, bezoekt een attractie met diorama's die zo uit het huidige (in 1869 opgerichte) natuurhistorisch museum in New York afkomstig lijken. In een ervan komt de 'noble savage' tot leven in wie wij Johnny Depp herkennen. Die vertelvorm past weliswaar minder goed bij de zo nu en dan opzichtig schmierende acteurs, maar wel bij het soms sprookjesachtig mooie verhaal dat zich ontvouwt.