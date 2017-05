De Volkskrant tv-selectie van dinsdag 9 mei

Hollow Man biedt een aardig inzicht in de filmmaker Verhoeven

Hollow Man (Paul Verhoeven, 2000)

RTL7 22.40-00.50 uur



Zelf liet Paul Verhoeven geen gelegenheid onbenut te benadrukken dat zijn zesde en voorlopig laatste Amerikaanse film bepaald niet zijn droomproject was. 'Goed gemaakt, maar of ik er nou veel warmte voor voel?' Toch biedt Hollow Man een aardig inzicht in de filmmaker Verhoeven. Bovendien zit-ie vol geweldige special effects. De sciencefictionfilm gaat over een groepje onderzoekers dat er met geld van de Amerikaanse overheid in is geslaagd een aap onzichtbaar te maken. En, in het spectaculaire begin van de film, het voor elkaar krijgt die aap weer zichtbaar te maken. Ze zijn klaar voor een triomftocht naar het Pentagon, behalve de leider, de ambitieuze, narcistische, tamelijk geniale wetenschapper Sebastian Caine (Kevin Bacon). Hij wil alles geheimhouden totdat het werkzame serum ook succesvol op mensen is toegepast. Hijzelf wordt het proefkonijn. Het lukt hem zich onzichtbaar te maken, maar de reversie faalt. En dat leidt tot misantrope frustraties bij Caine, die de film uiteindelijk doen ontsporen in een breed uitgemeten B-filmeinde. Tot die tijd is Hollow Man een typische Verhoeven-film, in de zin dat de cineast zelfs in dit tamelijk platte actiewerk zijn bekende vrouwenobsessie en mensbeeld heeft weten te stoppen. Zoals hij zelf zei: 'De vraag in Hollow Man is niet: wat zou je doen als je onzichtbaar bent? Maar: wat ga je doen als je weet dat je overal mee weg kunt komen?'