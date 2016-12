De Volkskrant tv-selectie van dinsdag 27 december

Top 2000 à go go

NPO 3, 19.30 uur



In aflevering twee vertelt Henry Schut in het Top 2000-café over zijn liefde voor Otherside van de Red Hot Chili Peppers. We leren over de man achter Madonna's Like a Prayer en Robbie Robertson van The Band vertelt over het lied The Weight.



Brandpunt

NPO 2, 21.10 uur



Een vervolgreportage over de Syrische dokter Abdulsalam, die eerder voor Brandpunt een videodagboek bijhield over de oorlog in zijn stad Aleppo. Zijn vrouw en kinderen zijn naar Turkije gevlucht. Al vijf maanden is er enkel telefonisch contact.