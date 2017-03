De Volkskrant tv-selectie van dinsdag 14 maart

Weiner (Josh Kriegman en Elyse Steinberg, 2016)

Recensie documentaire Weiner ****

In 2013 stelde de getalenteerde Amerikaanse politicus Anthony Weiner zich verkiesbaar als burgemeester van New York, twee jaar nadat hij per ongeluk een foto van zijn erectie had getwitterd en tijdelijk uit het publieke leven was verdwenen. Perfect onderwerp voor een documentairedebuut, dachten de New Yorkse filmmakers Josh Kriegman en Elyse Steinberg. Zij konden niet bevroeden dat Weiner voor het oog van hun camera's opnieuw in de fout zou gaan. Het duo kreeg alle vrijheid om opnamen te maken, zowel in het campagnekantoor als thuis bij Weiner en diens echtgenote Huma Abedin, een van Hillary Clintons medewerkers. Wat begon als de verfilmde wederopstanding van een afgeschreven politicus, veranderde in het onthutsende portret van een politicus die door zijn ambities en obsessies alle realiteitszin verliest.