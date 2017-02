De Volkskrant tv-selectie selectie voor 13 februari

The Green Mile (Frank Darabont, 1999) Net 5, 20.30-00.20 uur

Hardnekkig vooroordeel: fantasyfilms en daaronder kun je grofweg alle films verstaan die in zekere mate een loopje nemen met de natuurwetten zijn escapistische kost voor kinderen, nerds en naïeve boekenwurmen. Toch doe je daarmee deze categorie schromelijk tekort. Volgens een fantasy-veteraan Guillermo Del Toro (Hellboy, Pan's Labyrinth, Crimson Peak) gaat het bij fantasy juist om zeer wezenlijke zaken. In interviews benadrukt hij dat we niet zonder onze verbeelding kunnen om de wereld om ons heen te vatten en dat fantasiewezens nu eenmaal deel uit maken van die verbeelding. 'Op hetzelfde moment dat we fabels begonnen te vertellen, verzonnen we de eerste engelen en demonen', aldus Del Toro. Zo'n uitspraak lijkt aanvankelijk mijlenver verwijderd van het universum dat regisseur Frank Darabont optrekt in The Green Mile.



Het is zijn tweede gevangenisfilm naar een verhaal van Stephen King, na het zondag nog op tv vertoonde The Shawshank Redemption (1994). De film verloopt in het begin keurig volgens de wetten van het gevangenisgenre, met Tom Hanks als hoofdcipier Paul in een cellenblok met terdoodveroordeelden. De eerste barsten in het zorgvuldig opgebouwde realisme ontstaan met de komst van gevangene John Coffey, een zwarte man die veroordeeld is voor kindermoord en zo reusachtig is dat hij in vrijwel geen enkel shot compleet valt te zien. Dat biedt nauwelijks voorbereiding op de scènes waarin Coffey, middels handoplegging, Paul van zijn blaasontsteking geneest en een doodgetrapte muis tot leven wekt. Hemels licht gloeit op in zijn handen en naderhand spuwt Coffey ziekte en dood letterlijk uit. Een aswolk lijkt het wel, maar het zou ook een zwerm kevertjes kunnen zijn. Darabont laat in het midden wat er precies gebeurt, erop vertrouwend dat zijn publiek de extreme koerswijziging pikt. De inmiddels klassieke status van deze puike Stephen King-bewerking heeft Darabonts gelijk bewezen.