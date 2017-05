De documentaires van 2Doc hebben je volledige aandacht nodig, anders heeft kijken geen zin

Of hij werkelijk in zee is verdwenen zal filmmaker Coco Schrijber nooit zeker weten. Het lichaam van haar broer werd niet gevonden. Niemand had gezien hoe hij die dag zijn spullen opstapelde op het Egyptische strand en zijn laatste duik nam. Het duikmes dat hij achterliet was voor haar het bewijs dat hij zich met opzet had laten opslokken door het water - hij ging nooit duiken zonder dat mes.



De verdwijning van haar broer is een van de drie verhaallijnen die Schrijber in haar essayistische documentaire How to meet a mermaid, vorig jaar te zien op IDFA en dinsdag door de VPRO als 2Doc uitgezonden, aan elkaar weefde.