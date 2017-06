Cultuurblog - Tienmiljoenste bezoeker Rijksmuseum slaapt naast De Nachtwacht

Edisons voor Solange en Reinier Baas

Solange, het jongere zusje van wereldster Beyoncé Knowles, is een van de winnaars van de Edison Jazz/World. De Edison Stichting maakte dinsdag de winnaars van de oudste Nederlandse muziekprijs bekend. Solange wint met haar album A Seat At The Table in de categorie Soul & Beyond.



'Solange levert met A Seat At The Table een samenhangend en oprecht soulalbum af over de hardships van Afro-Amerikaanse vrouwen uit de zuidelijke staten van de Verenigde Staten', oordeelde de jury. Haar muziek wordt 'subliem' genoemd, haar teksten 'sterk'.



In de categorie Jazz Nationaal viel Reinier Baas in de prijzen met zijn jazz-opera Vs. Princess Discombobulatrix. De jury noemt hem een 'muzikale grootmeester' die er met zijn nieuwste project in slaagt een verbinding te maken tussen jazz en klassieke muziek.



De Belgische zanger David Linx, die samen met het Brussels Jazz Orchestra nummers van Jacques Brel vertolkt, won in de categorie Vocaal. Andere winnaars zijn de Amerikaanse jazzgitarist Bill Frisell in de categorie Internationaal en de Tunesische componist Dhafer Youssef in de categorie World. De cd-box As It Was van het Peter Erskine Trio kreeg de Edison voor Het Document.



De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 30 juni in het Luxor Theater in Rotterdam. Een aantal winnaars treedt dan ook op met het New Rotterdam Jazz Orchestra op het festival North Sea Round Town.