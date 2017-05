Cultuurblog - Rockit: nieuw Nederlands jazzfestival in Groningen

Catweazle-acteur Geoffrey Bayldon overle

De Britse acteur Geoffrey Bayldon, in Nederland vooral bekend van de legendarische kinderserie Catweazle, is donderdag overleden. Hij is 93 jaar oud geworden.



De in Leeds geboren Bayldon speelde tussen 1952 en 2010 in bijna 150 films, waaronder casino Royale en The Pink Panther Strikes Again. Ook speelde hij belangrijke rollen op West End, in Frankrijk en in de VS. Opmerkelijk is dat hij tweemaal de hoofdrol weigerde in de bekende sf-serie Doctor Who. De laatste tien jaar was Bayldon nog te zien in bijrollen in tv-series als Casualty, Heartbeat en Waking the Dead.



Maar zijn grootste faam kreeg de Brit met de kinderserie Catweazle, over een excentrieke, maar aandoenlijke magiër Catweazle. Door een mislukte toverspreuk belandde de tovenaar van de elfde eeuw in het Engeland van de jaren zestig. Hier sloot Catweazle vriendschap met de jongen Edward Bennet (ook wel Carrot genoemd).



Van de BBC-serie zijn maar 26 afleveringen gemaakt, maar ze was erg populair. In Nederland zond de NOS deze kinderserie begin jaren zeventig uit.