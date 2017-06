Cultuurblog - Remake van Dynasty dit najaar op Netflix

Remake Dynasty dit najaar op Netflix

Streamingsdienst Netflix heeft de internationale rechten gekocht voor de remake van de Amerikaanse soapserie Dynasty, dat razend populair was in de jaren tachtig en nadien een ware cultstatus heeft gekregen. Dynasty gaat in het najaar van start en zal in de Verenigde Staten op de reguliere televisiezender CW te zien zijn. Buiten de VS en Canada zal Dynasty per aflevering worden vrijgegeven op Netflix



In de nieuwe versie van Dynasty draait het wederom om de vele vetes tussen de rijke familie Carrington en de familie Colby. Daarbij staat vooral de moeilijke relatie tussen dochter Fallon en haar nieuwe stiefmoeder Cristal centraal. De vader van het gezin, Blake Carrington, wordt gespeeld door voormalige Melrose Place-ster Grant Show. De rollen van Fallon en Cristal worden in de remake vertolkt door Elizabeth Gillies (bekend van de serie Victorious) en Nathalie Kelley (eerder te zien in Body of Proof).



Het is niet bekend of leden van de cast van de originele Dynasty, dat tussen 1981 tot 1989 liep en in Nederland door Veronica werd uitgezonden, opduiken in de nieuwe versie. John Forsythe, die in het origineel Blake speelde, is in 2010 overleden. Linda Evans, oorspronkelijke Cristal (toen nog Krystle geheten) is al langer niet meer actief als actrice. Fallon werd destijds gespeeld door Pamela Sue Martin en later Emma Samms, die ook deze rol vertolkte in de mislukte Dynasty spin-off The Colbys.



Ook is niet duidelijk of het personage Alexis, in de jaren tachtig gespeeld door Joan Collins, zal opduiken in de nieuwe Dynasty. Toen de bekvechtende powervrouw in Dynasty haar intrede deed met haar indrukwekkende kapsels, brede schoudervullingen en talloze intriges schoten de tot dan toe matige kijkcijfers omhoog. Net als de eveneens populaire soapserie Dallas, over de oliefamilie Ewing, lokte Dynasty destijds miljoenen televisiekijkers. De inmiddels 84-jarige Collins was onlangs nog te zien in de Absolutely Fabulous-film en in de serie The Royals.