Cultuurblog - Ian Buruma wordt hoofdredacteur van The New York Review of Books

Johannes Grützke overleden

De Duitse kunstenaar Johannes Grützke, van wie momenteel een overzichtstentoonstelling is te zien in Museum More, is donderdag op 79-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het museum in Gorssel bekendgemaakt. De in Berlijn geboren Grützke was al langer ziek, maar had de opening van zijn expositie in More – volgens het museum zijn eerste grote tentoonstelling buiten Duitsland – nog kunnen bijwonen.



Grützke begon in de jaren zestig van de vorige eeuw met het maken van figuratief werk, tegen de heersende mode in de West-Duitse kunstwereld in, waar veelal abstract werd geschilderd. Om die reden werd hij wel de ‘Duitse Lucian Freud’ genoemd. Zijn hele kunstenaarsleven is hij realistisch werk blijven maken, waarin niet zelden ironie of overdrijving was te bespeuren. De tentoonstelling 'Der Pinsel hat gesprochen' met werk van Grützke is nog tot en met 11 juni in More te zien.