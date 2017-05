Cultuurblog - Eerste gedichtenschriftje Gerard Reve naar Literatuurmuseum

'Lee Towers' in Rotterdam

‘Amerika heeft de Trump Towers, terwijl Nederland Lee Towers heeft’. Het was slechts een grapje van tv-presentator Arjen Lubach in het inmiddels wereldberoemd filmpje waarin Nederland zich begin dit jaar voorstelde aan de Amerikaanse president Donald Trump. Maar nu heeft de 71-jarige Ridderkerkse zanger aan het AD laten weten in gesprek te zijn met projectontwikkelaars.



‘Na dat filmpje kwamen twee projectontwikkelaars naar mij toe na een optreden in Eindhoven’, vertelt Lee Towers. ‘Of ik mijn naam wilde verbinden aan twee torens aan het Marconiplein in Rotterdam. Daar willen ze woontorens van maken.’ De zanger liet weten daar wel oren naar te hebben.



‘Wat bleek: die ene projectontwikkelaar heet zelf Lee (Foolen), maar kwam door dat filmpje op mij. Nu zijn we in gesprek. En kan het er volgend jaar zomaar van komen: de Lee Towers. Geweldig, toch?’



Wat wel zeker is: Lee Towers krijgt volgende maand een Edison Oeuvreprijs. De Edison Stichting kent de zanger de prijs toe voor ‘zijn enorme oeuvre en buitengewone verdiensten voor de Nederlandse muziek’.



Lee Towers brak in 1975 door dankzij Willem Duys, die hem presenteerde als 'zingende kraanmachinist'. Hij nam 46 albums op en scoorde hits als It's Raining In My Heart en You'll Never Walk Alone, dat hij vorige week nog zong tijdens de huldiging van landskampioen Feyenoord.



Volgens de Edison Stichting is Lee Towers bovendien ‘een meester in het trekken van volle zalen’. Hij trad ruim vijftig keer op in Ahoy, de Rotterdamse zaal die hij in 1984 als eerste Nederlandse artiest uitverkocht.



Lee Towers krijgt zijn oeuvreprijs op 30 juni tijdens het Edison Jazz/World event in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Hij treedt die avond ook op, net als de Amerikaanse jazzsaxofonist Joshua Redman. Die krijgt de Oeuvreprijs Jazz 2017, maakte de Edison Stichting vorige maand bekend.



De Edison is de oudste muziekprijs van Nederland en valt uiteen in drie categorieën: Edison Pop, Klassiek en Jazz/World. De muziekprijs bestaat uit een bronzen beeld van beeldhouwer Pieter d'Hont.