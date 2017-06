Cultuurblog - Claudia de Breij en Theo Maassen maken weer kans op Poelifinario

Michiel Huisman in horrorserie Netflix

Michiel Huisman is als eerste acteur gecast in een nieuwe serie van Netflix: The Haunting of Hill House. Dit meldt The Hollywood Reporter. De tiendelige serie is een moderne bewerking van het gelijknamige horrorboek uit 1959, geschreven door Shirley Jackson. Het verhaal gaat over vier mensen die allen bovennatuurlijke ervaringen hebben en samen in een tachtig jaar oud huis leven.



De 35-jarige Nederlandse acteur zal Steven Crane spelen, het oudste kind van de familie Crane en auteur van boeken over bovennatuurlijke zaken. Zo geeft hij memoires uit over de tijd die zijn familie spendeerde in het gevreesde huis. The Haunting of Hill House werd twee keer eerder verfilmd. De versie van de Nederlandse regisseur Jan de Bont uit 1999, met Liam Neeson, Catherina Zeta-Jones en Owen Wilson, werd matig ontvangen.



Mike Flanagan (Absentia, Oculus) schrijft, regisseert en produceert de Netflix-serie. Welke acteurs er naast Huisman te zien zijn, is nog niet bekend.



Huisman is al een tijdje een van de succesvolste Nederlandse acteurs in Hollywood. Hij heeft een vaste rol als Daario Naharis in Game of Thrones, vanaf 16 juli weer te zien op betaalkanaal HBO (in Nederland te zien via Ziggo Movies & Series). Ook speelde de acteur in de series Orphan Black, Nashville, Harley and the Davidsons en de film The Age of Adaline.