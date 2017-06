Cultuurblog - Op dezelfde dag onder de hamer: schilderij van Bernhard en brieven van Reve

Fergie weg bij The Black Eyed Peas

Zangeres Fergie maakt na vijftien jaar niet langer deel uit van de Amerikaanse feel good hiphopband The Black Eyed Peas. Dit heeft frontman Will.i.am bevestigd in een interview aan Ahlan, vooruitlopend op de optredens die de band komend weekend geeft in Groot-Brittannië. 'Fergie werkt momenteel aan haar soloproject', verklaarde Will.i.am.



De zangeres begon in 2006 ook met solocarrière, maar bleef verbonden aan The Black Eyed Peas. Will.i.am werkte ook actief mee aan haar succesvolle debuutalbum The Dutchess. In Amerika werden de singles London Bridge en Glamorous beide een nummer 1-hit, Fergelicious kwam op nummer 2 en Big girls don't Cry bereikte de derde plaats op de Amerikaanse hitlijst.



Wie Fergie gaat vervangen is nog onbekend. Wel liet Will.i.am weten dat Nicole Scherzinger, ex-zangeres van de Pussycat Dolls, een rol krijgt in The Black Eyed Peas. 'Ik wil nog niet in detail treden over haar betrokkenheid', hield Will.i.am zich op de vlakte.



The Black Eyed Peas treden zaterdag op in het nationale stadion van Wales in Cardiff, voorafgaand aan de Champions Leaguefinale tussen Real Madrid en Juventus. Zondag treedt de band op tijdens het benefietconcert van Ariana Grande in Manchester. Naast The Black Eyed Peas treden ook Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Take That en Miley Cyrus op voor de slachtoffers van de aanslag van 22 mei.



Bij die aanslag na afloop van een concert van Ariana Grande kwamen 22 mensen om het leven, tientallen raakten gewond.