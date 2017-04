13 Reasons Why stijgt boven het niveau van gemiddelde highschoolserie

In de laatste aflevering van 13 Reasons Why is tot in detail te zien hoe de hoofdpersoon zelfmoord pleegt. Een spoiler is dit nauwelijks, omdat al in de eerste aflevering blijkt dat tiener Hannah Baker een einde aan haar leven heeft gemaakt. Op cassettebandjes heeft ze ingesproken welke dertien mensen schuldig zijn aan haar beslissing. Als een zelfmoordbriefje in stereo.



Op gevatte toon praat Hannah tegen de luisteraar. 'Pak iets te eten, ga er lekker voor zitten. Want ik ga je nu mijn levensverhaal vertellen.