'Rouw is een omgekeerde vorm van verliefdheid'

Iedereen wordt geboren met twee paspoorten, schreef Susan Sontag in 1978. Een paspoort voor het rijk der gezonden, en een voor het rijk der zieken: 'Hoewel we bij voorkeur alleen van het goede paspoort gebruikmaken, reist iedereen vroeg of laat gedwongen naar dat andere rijk.'



Dat is waar, dacht ik gisteren bij Kijken in de ziel: De Achterblijvers (NTR). Maar misschien bezitten we nog een derde identiteitskaart. Een paspoort voor het rijk der rouwenden, een plek waar we terechtkomen wanneer we een dierbare verliezen.