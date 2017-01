'Realityshow DZTODZTN? rekt grenzen van de geestelijke armoe verder op'

In de kerstspecial van de Britse comedy Extras (2006) zit de hoofdpersoon - acteur Andy Millman - in Celebrity Big Brother. Als hij plots het perverse van zijn situatie inziet, blikt hij recht in een van de spinnende camera's: 'Fuck you, the makers of this show as well. You can't wash your hands of this. You can't say: oh it's exploitation but that's what the public wants. No! The Victorian freakshow never went away.'