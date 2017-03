Zorgen robots wel of niet voor meer banen?

De robot wordt steeds slimmer

Robots en andere intelligente machines kunnen steeds meer. In dit dossier leest u over de gevolgen van robotisering op de maatschappij en de arbeidsmarkt.



Hoe zinnig is het om een robotbelasting in te voeren?

Microsoft-oprichter Bill Gates, 's werelds rijkste man dankzij een vinding die arbeid bespaart, pleit voor een taks op robots. Is dat een goed plan?



Brussel denkt na over denkende machines: 'rijkelijk laat'

Robots en andere intelligente machines spreiden tot nu toe meestal een geruststellende domheid ten toon. Maar dat verandert snel. Snel genoeg om eens serieus na te denken over de veranderingen die de kunstmatige intelligentie voor ons, mensen, in petto heeft.(+)