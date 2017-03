Zo gebruiken hackers antivirussoftware om toegang te krijgen tot computers

Eerst ziet u het vertrouwde scherm van uw antivirusprogramma: alles is in orde, uw computer is in veilige handen, alle seinen staan op groen. 'Zal ik al uw bestanden versleutelen?', vraagt de virusscanner. U twijfelt even, maar hé, uw persoonlijke beschermheer zal het wel weten.



Dan toont uw poortwachter ineens zijn janusgezicht. Het geruststellende groen is rood geworden en alarmerende mededelingen dringen om voorrang. U bent gekaapt, uw computer is geïnfecteerd, uw bestanden worden versleuteld zodat u er niet meer bij kunt.