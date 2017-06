Wifi op vakantie, zonder pottenkijkers

De zomervakantie staat voor de deur. Een fatsoenlijk werkende wifi op de camping of in de Toscaanse villa is tegenwoordig voor veel mensen minstens zo belangrijk bij de keuze van een verblijf als de aanwezigheid van een zwembad of animatie voor de kinderen. Ook in bibliotheken, koffietenten en andere gelegenheden wordt enthousiast gebruik gemaakt van openbare wifinetwerken.



Voor Brussel is er nog niet genoeg wifi: de Europese Commissie, de Raad van Europa en het Europees Parlement willen 120 miljoen euro uittrekken voor gratis openbare wifiplekken in duizenden Europese gemeenten.