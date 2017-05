Wereldwijde gijzelsoftware-aanval stilgelegd: 'De wereld is gered'

Alles online

Als ziekenhuizen bijvoorbeeld gebruikmaken van Windows XP of Vista, dan zijn ze kwetsbaar Mark Loman, beveiligingsonderzoeker bij Sophos

Volgens Mark Loman, beveiligingsonderzoeker bij Sophos, is de oorzaak van de aanval te herleiden naar vorig jaar, toen de NSA is gehackt. De NSA was de eerste organisatie die gebruikmaakte van WannaCry, maar via deze hack kwam de software in handen van een hackersgroep genaamd Shadow Brokers. Deze groep bood de ransomware samen met ander hackgereedschap voor miljoenen aan criminelen of andere geïnteresseerden aan, maar niemand hapte toe. Ook de NSA niet. Hierop dreigde Shadow Brokers alles online te gooien, wat in april daadwerkelijk is gebeurd, met de aanval van vandaag tot gevolg.



De NSA heeft in maart wel Microsoft gewaarschuwd omdat WannaCry gebruik maakt van een lek in Windows. Hierop kwam Microsoft in diezelfde maand met een zogenoemde patch uit, dat het probleem verhelpt. 'Het probleem is echter dat verouderde Windows-versies niet worden ondersteund', zegt Loman. Als ziekenhuizen bijvoorbeeld gebruikmaken van Windows XP, dan zijn ze kwetsbaar.



Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) in Nederland heeft inmiddels een waarschuwing uitgestuurd naar de vitale sectoren, zoals gas-, water-, en elektriciteitsvoorziening en ziekenhuizen. In maart kwam het Rathenau Instituut nog met een rapport uit waarin wordt gewaarschuwd voor ransomware. Ziekenhuizen, burgers en overheid zijn verontrustend slecht beveiligd, zo stelden de onderzoekers.



Het is nog onduidelijk waar WannaCry precies aan zijn opmars is begonnen. Dat kan zijn gebeurd via een mailtje met een link naar een besmette site.