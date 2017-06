Wat kunnen we doen tegen de nieuwste ransomwareuitbraak - en wie zit erachter?

Wat is ertegen te doen?

Voor particulieren is het relatief simpel: altijd de laatste Windows-updates installeren. Stel de computer zo in dat dit automatisch gebeurt. Dit is echter geen garantie voor de toekomst. Zonder twijfel duiken er lekken op die nog niet zijn gedicht en waarvan criminelen misbruik kunnen maken. Wees dan ook altijd achterdochtig met bijvoorbeeld mailtjes met verdacht ogende linkjes of rondslingerende usb-sticks. En aan preventie is ook veel te doen: maak backups van de bestanden die u niet wilt verliezen. Zet deze op een externe schijf die u alleen aan uw computer koppelt bij het moment van updaten. Bestanden met gevoelige informatie? Versleutel deze.



Voor netwerkbeheerders in bedrijven en instellingen zijn dergelijke aanvallen een regelrechte nachtmerrie. Er is altijd wel een onbeveiligde, niet geüpdatete pc binnen het netwerk, zegt Victor Gevers van GDI Foundation, een non-profitorganisatie die werkt aan een veiliger internet. Zodra het virus ergens weet binnen te dringen, kan het zich achter de linies razendsnel verspreiden en staan beheerders machteloos.



Individuele gebruikers kunnen een besmetting in een vroeg stadium stoppen door hun computer onmiddellijk uit te zetten als het scherm zwart wordt en de tekst 'Repairing file system on C:' verschijnt. Dat is het moment waarop bestanden worden versleuteld. Hoe sneller de computer wordt uitgeschakeld, hoe groter de kans op herstel. Een stoplap voor Petya kan het bestandje 'perfc' zijn. Het virus controleert bij elke computer of dit bestand aanwezig is in de bestandsmap C:\WINDOWS. Als dat het geval is, wordt de computer overgeslagen.



Dit bestandje houdt verspreiding van het virus niet tegen, maar is een voorlopig vaccin dat beveiligers de tijd kan geven zich te wapenen tegen besmettingen. Iedereen kan dit gewoon zelf in het programma kladblok maken: sla een leeg documentje op onder deze naam. Tot slot kunnen systeembeheerders ook de rechten van zo veel mogelijk computers in het netwerk beperken zodat deze geen programma's kunnen installeren.