Waarom kijken anderhalf miljoen mensen naar een niet heel sympathieke Enzo Knol?

Wie zich afvraagt of 8-jarigen dat mogen zien, is na één vlog al gerustgesteld: de erotiek bij Knol kan zich meten met die in Das Kapital

Ik vind het moeilijk. Ik mocht van mijn dochter meekijken naar video's die Knol dagelijks uploadt. Ik heb haar eerlijk gezegd: nu laat je me voor het eerst iets echt saais zien. De Teletubbies zijn geniaal, Kabouter Plop is prima porno, Enzo Knol is vervelend en langdradig. Vlog # 1257 werd 971.549 maal bekeken en duurt 19 minuten en 22 seconden. In die tijd voelde ik mij niet minder beroerd dan een Cubaanse apparatsjik tijdens een 4 uur, 14 minuten en 35 seconden durende speech van Fidel Castro: het gaat maar door, terwijl de spreker eigenlijk niets te vertellen heeft. Knols vaste aanheftekst 'Supertof dat jullie allemaal kijken naar een gloednieuw vlog' is een prima equivalent van wijlen Ceau¿escu's 'Welkom op dit Twaalfde Partijcongres, beste Kameraden en vrienden'. Het betekent: 'U bent gewaarschuwd, u staat Iets Geestdodends te wachten'.



Je kunt betogen dat Knol zijn vlogs publiekstrekkende titels meegeeft à la Naakt in de sauna, Meisjes plagen, kusjes vragen en Genaaid met Valentijn. Wie zich afvraagt of 8-jarigen dat mogen zien, is na één vlog al gerustgesteld: de erotiek bij Knol kan zich meten met die in Das Kapital.



Waarom kijken anderhalf miljoen mensen naar een niet heel sympathieke jongen met pet die een auto bestuurt, naar de wc gaat en met zijn vriendin zit te eten? Mijn verklaringsmodel is nog niet sluitend.