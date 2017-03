Vier nieuwe Avatar-films? Dan ook een nieuwe Avatar-game

De nieuwe game wordt ontwikkeld door Massive Entertainment, een studio van Ubisoft in Malmö. De Zweden waren vorig jaar verantwoordelijk voor de alom bejubelde en bekroonde game Tom Clancy's The Division, die zich afspeelt in New York, nadat de wereld in een chaos is gestort door de uitbraak van het pokkenvirus verspreid via bankbiljetten.



Ubisoft bracht in 2009, tegelijk met de film, ook al een computerspel uit die losjes was gebaseerd op Camarons kaskraker. Veel acteurs uit de film zoals Sigourney Weaver en Stephen Lang, spraken de stemmen in van hun personages in Avatar: The Game. Het spel speelt zich af twee jaar voor de gebeurtenissen in de film.



Aanvankelijk kreeg het spel een lauw onthaal, maar binnen vijf maanden werden er 2,7 miljoen exemplaren van verkocht. Volgens VGChartz zijn er in totaal meer dan 3,4 miljoen games afgezet, voor de pc, PlayStation, Xbox, Wii, PSP en Nintendo DS.