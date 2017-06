Time: 8-jarig Twitter-meisje uit Aleppo een van de 25 invloedrijkste personen op internet

In september, toen het Syrische leger oprukte in de stad en de Russische bombardementen in hevigheid toenamen, begon Bana te twitteren. Haar eerste boodschap, op 24 september, luidde: 'I need peace'. Het meisje lijkt soms wel erg wijs over voor haar leeftijd en haar Engels is bovengemiddeld, maar dat komt doordat haar moeder Fatemah de berichten op internet zet en lerares Engels is. Ze heeft bovendien journalistiek gestudeerd en wist dus dat de tweets van een 7-jarige in het Westen meer aandacht zouden trekken dan die van een volwassen vrouw, en aandacht was haar doel.