Techblog - Zo selecteert een zelfgebouwde robot duizenden Legoblokjes voor de slimme handelaar

Tesla wil de muziek in

Tesla wil zijn eigen muziekstreamingdienst opzetten. Daarom praat de autobouwer met muzieklabels. Dat melden techsite Recode en persbureau Bloomberg.



Het zou de bedoeling zijn dat elke Tesla straks standaard wordt geleverd met de eigen streamingdienst. Een eerste versie daarvan zal wellicht lijken op streamingdienst Pandora, waarin de gebruiker 'radiostations' kan aanmaken die alleen muziek van een bepaalde artiest spelen.



Tesla werkt op dit moment samen met bestaande streamingdiensten. In Europa, Hongkong en Australië zit Spotify in de auto's, in de Verenigde Staten en Canada gebruiken Tesla-bezitters Slacker. Wereldwijd gebruiken miljoenen mensen een streamingdienst: Spotify zegt minstens 50 miljoen betalende gebruikers te hebben. Bij Apple is dag not veel hoger: 27 miljoen mensen betalen om via Apple muziek te kunnen luisteren.



'Wij vinden het belangrijk om onze klanten in de auto een uitzonderlijke ervaring te bezorgen, daaronder valt het luisteren naar muziek die ze willen horen via de dienst van hun keuze', aldus een woordvoerder van het bedrijf. De nieuwste Tesla komt deze zomer uit. Het bedrijf heeft zo'n 400.000 bestellingen voor Model 3, zoals de auto heet, binnengekregen.