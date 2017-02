Techblog - Apples ruimteschip krijgt gezelschap van Steve Jobs Theater

We moeten cyborg worden

Denken over denkende machines In Europa wordt nagedacht over regels voor intelligentie machines en robots. Of ze nou slimmer worden dan de mens of niet, ze zijn hard nodig.(+)

Samen met Stephen Hawking is Elon Musk van Tesla de grote apologeet van het idee dat de mens zal worden overvleugeld door kunstmatige intelligentie als we niet ingrijpen. In een toespraak in Dubai waarschuwde Musk opnieuw voor de komst van superintelligente machines. Als we op de huidige voet doorgaan, rest ons niets anders dan de rol van huisdier voor die machines. Op zijn best.



Is er dan geen uitweg? Jawel, zegt Musk. We moeten cyborg worden: een combinatie van biologische en kunstmatige intelligentie. Een mens met extra geheugen bijvoorbeeld, of met de mogelijkheid om ’s nachts te kunnen zien. De ideeën van Musk zijn bepaald niet onomstreden.



Neurowetenschapper Miguel Nicolelis verwoordt de kritiek tegenover the Guardian als volgt: 'Het idee dat digitale machines hoe hyper-connected, hoe krachtig dan ook, op een dag de mens zal overtreffen is echt totale flauwekul. Het leidt tot massahysterie.' (LV)