Techblog - Uber stopt met testen zelfrijdende auto na ongeluk

Raket uit 3D-printer

Nog even en Nieuw-Zeeland voegt zich bij het selecte rijtje landen dat ladingen de ruimte in kan schieten. Vanaf een gloednieuwe lanceerbasis wordt ergens de komende weken deze raket afgevuurd, waarvan de motoren uit een 3D-printer komen.



Hoewel het gevaarte nog aan zijn eerste testvlucht moet beginnen, verwacht het bedrijfje Rocket Lab binnenkort wekelijks een raket te kunnen fabriceren. Lanceringen zijn goedkoop: 5 miljoen dollar, tegen minimaal het tienvoudige wat concurrenten uit de VS, India of Rusland rekenen. Dat beleggers vertrouwen hebben in het bedrijf, blijkt uit de 75 miljoen dollar die Rocket Lab vandaag ophaalde. Dit bedrag komt bovenop de honderden miljoenen die Rocket Labs eerder vergaarde, en het moet genoeg zijn om het productieproces van de grond te krijgen. In de tweede helft van dit jaar zullen de eerste commerciële ladingen in een baan om de aarde worden geschoten, verwacht het bedrijfje waar nu honderd man werkt.



De markt voor kleine satellieten zal de komende jaren exploderen. Dankzij almaar krimpende elektronica kunnen satellieten kleiner worden, en daardoor lichter en kunnen ze door kleine raketten in een lage aardbaan worden geschoten, om daar bijvoorbeeld internetverbindingen te verzorgen voor gebieden waar verbindingen nu nog afwezig of te kostbaar zijn. Deze kleine satellieten opereren in netwerken die zomaar uit duizend kunstmanen of meer kunnen bestaan.