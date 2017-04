Techblog - Twitter trekt rechtszaak tegen Amerikaanse overheid in

Nepgeld met nepnieuws

Het spel is echt, maar de rest is nep. Het internetspelletje Fake it to Make it laat zien hoe makkelijk het is om geld te verdienen met nepnieuws. Het laat ook zien waarom nepnieuws in Nederland niet zo’n groot probleem is als in de Verenigde Staten: Amerikaans nieuws levert gewoon meer geld op. De game leidt de internetter door een stappenplan waarbij de gamer wordt uitgedaagd een eigen nepnieuwssite te beginnen. Dat kost eerst wat geld. Maar daarna begint het verdienen. Het doel: zoveel mogelijk nieuws bij zoveel mogelijk mensen brengen via social media. Zodat uiteindelijk die auto kan worden gekocht. (LV)