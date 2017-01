Techblog - TrumpPhone samen met gouden Poetin in luxe doos

Faraday betaalt rekening niet

Eventjes leek de zon door te breken voor Faraday. In januari presenteerde het op de CES in Las Vegas een eerste proefversie van zijn elektrische (en autonoom rijdende) auto. Dat ging bijna goed. Maar Tesla kon zijn borst natmaken, was de boodschap. Nu komt het bedrijf opnieuw negatief in het nieuws. Dit keer omdat Faraday een rekening van 1,8 miljoen dollar niet heeft betaald aan the Mill Group. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het maken van spectaculair ogende video’s, vol met visuele effecten. Het zou volgens de site Jalopnik gaan om materiaal ter promotie van de FF91.



Extra pijnlijk, want critici twijfelen sowieso of de op papier spectaculaire FF91 ooit wel in productie komt. Techcrunch vraagt zich nu in ieder geval af of de foto’s en video’s die nu in omloop zijn van de FF91 wel echt zijn. Businessinsider op zijn beurt schetste onlangs nog een ontluisterend beeld van Faraday Future. De boodschap van de (anonieme) mensen met wie de site sprak: de kas is leeg.