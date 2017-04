Techblog - Steekt computerspel de draak met sleurincident bij United Airlines?

United Airlines-momentje in computerspel

Terwijl de wereld nog aan het bijkomen was van de verbazing over de gewelddadige verwijdering van een passagier uit een vliegtuig van United Airlines brachten de ontwikkelaars van Elite Dangerous een update uit van hun computerspel.



Twee zaken die niets met elkaar te maken hebben. Zou je denken.



Maar in de opmerkingen bij de patch stond een intrigerende opmerking: "Fixed some instances of passengers refusing to leave their cabins". Leverde de studio hier verborgen commentaar op de recente gebeurtenissen? Of stak ze er de draak mee?



Niets van dat al: Elite Dangerous gaat over de kolonisering van de ruimte en in sommige gevallen konden spelers sommige digitale personages niet zo ver krijgen dat ze hun ruimteschip verlieten. Dus meer 'life imitating art' en nog meer stom toeval. Maar reuze intrigerend. Gebruikers van het forum Reddit zagen er de lol wel van in. (PvA)