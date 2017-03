Techblog - Dit was Google's opmerkelijke antwoord op de vraag 'plant Obama een coup?'

Google Home vertelt onzin

‘Bereidt Obama een coup voor?’ Wie deze vraag stelde aan Google’s pratende huisassistent Google Home (overigens nog niet in Nederland verkrijgbaar), kreeg tot voor kort een bevestigend antwoord. Niet alleen vertelde Google Home over een communistische staatsgreep, ook zou Obama volgens het apparaat spreekwoordelijk in bed liggen met de Chinese communisten, zo ontdekte een journalist van de BBC. Google heeft excuses gemaakt, maar benadrukt – uiteraard - dat de antwoorden gewoon ergens van internet worden gehaald. Meestal is Google’s poging een eindantwoord te vinden, behoorlijk accuraat. Vraag bijvoorbeeld wie de koning van Nederland is en Google Home komt met het juiste antwoord. Maar Google is niet altijd in staat onzininformatie eruit te filteren.



De kritiek op het soms falende algoritme is niet nieuw, maar de door de assistent uitgesproken onzinantwoorden maken het wel pijnlijker. Hier is het nepnieuws immers niet ingebed in een lijst met andere zoekresultaten. Het is nog niet duidelijk of het apparaat ook in Nederland op de markt komt. (LV)