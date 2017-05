Techblog - Nest stort zich na slimme thermostaten vol op slimme bewakingscamera's

Game uitgesteld na terreur Manchester

De aanslag in Manchester van afgelopen maandag heeft ook gevolgen elders. De Japanse gamesuitgever Namco Bandai heeft de introductie van de game Get Even met een maand opgeschort uit respect voor de slachtoffers van de bomaanslag op bezoekers van een concert van popster Ariane Grande.



In de game, type griezelige thriller, zit een scène met een vrouw die een bomgordel is omgedaan. De speler moet het explosief ontmantelen voor die afgaat. Niet bepaald een tafereel dat na de gebeurtenissen in Manchester bij iedereen goed zal vallen.



Het is de eerste keer dat een game wordt uitgesteld na een terroristische gebeurtenis. Na de aanslagen van 2001 in de Verenigde Staten werden wel games veranderd: zo verwijderde Microsoft de neergehaalde Twin Towers uit Flight Simulator, een realistische vliegsimulator.



In Frankrijk werd een film, Made in France, twee keer uitgesteld - de eerste keer naar de aanslag op het satirisch magazine Charlie Hebdo en een tien maanden later na een reeks aanslagen in Parijs, onder andere op concertgangers in het Bataclan-theater. (PvA)