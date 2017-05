Techblog - Machine van Google verslaat beste go-speler

Nederland krijgt testbuis hyperloop

Bouwbedrijf BAM gaat samen met de Delftse start-up Hardt een kleine hyperloop bouwen. Een hyperloop is een vacuüm buisconstructie voor het transport van goederen en passagiers. Door het ontbreken van luchtweerstand kunnen treinen in de buis snelheden tot duizend kilometer per uur bereiken. Het idee is op de kaart gezet door Elon Musk, topman van ruimtevaartbedrijf SpaceX en elektrische-autofabrikant Tesla. Studenten van de TU Delft wonnen eind januari een wedstrijd van SpaceX waarin hun vaartuig (‘pod’) de beste resultaten neerzette in een tijdelijke hyperloopbuis in Los Angeles. De Nederlandse testbuis krijgt een diameter van drie meter en een lengte van slechts dertig meter. De buis komt in Delft en zal worden gebruikt om ‘kritische systemen’ te testen, aldus BAM. Gekeken wordt hoe wissels, beveiligingssystemen en de constructie zelf zich onder een bijnavacuüm gedragen. De buis zal op 1 juni worden onthuld, aldus een woordvoerster van BAM. (BvdW)