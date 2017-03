Techblog - Lyft ziet kans schoon nu concurrent Uber worstelt met schandalen

Gestruikeld over hackschandalen

Yahoo is bezig om na de recente hackschandalen schoon schip te maken. Topjurist Ron Bell moet het bedrijf verlaten, terwijl topvrouw Marissa Mayer heeft gezegd af te zullen zien van haar jaarlijkse bonus.



Uit een intern onderzoek is gebleken dat Yahoo, en de afdeling van Bell in het bijzonder, niet voldoende heeft opgetreden na een paar grote digitale inbraken, ook al was er wel genoeg informatie voor verder onderzoek.



Hackers hebben in de afgelopen jaren tot drie keer toe gegevens van gebruikers gestolen. In 2013 vielen de data van meer dan een miljard mensen in verkeerde handen. Een jaar later gebeurde dat met de gegevens van 500 miljoen gebruikers. En vorig jaar kwam een hack uit 2012 aan het licht, waarbij het ging om 200 miljoen accounts.



De aanval uit 2014 werd gepleegd door hackers die door een staat werden gesteund, zegt Yahoo. Het is niet bekend om welk land het gaat. Dat incident werd volgens Yahoo 'niet goed onderzocht en geanalyseerd en het bedrijf kreeg geen goed advies over de risico's'.



'Ik ben de voorzitter van het bedrijf en omdat het incident zich heeft voorgedaan onder mijn verantwoordelijkheid, heb ik geaccepteerd om af te zien van mijn jaarlijkse premie en toekenning van aandelen', aldus Mayer, die sinds 2012 aan het hoofd staat van Yahoo.



Het geld wordt verdeeld onder 'het hardwerkende personeel van ons bedrijf', aldus Mayer.