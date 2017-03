Techblog - Het komt uit een printer en vliegt naar de ruimte...

Amazon werkt mee in moordzaak

Technologiebedrijf Amazon helpt mee met mogelijk bewijsmateriaal in een moordzaak in de Amerikaanse staat Arkansas. Eerder weigerde Amazon nog om de geluidsfragmenten te delen die een apparaatje van het bedrijf had opgenomen. De ‘smart speaker’ van het bedrijf met de naam Echo staat bij gebruikers continue aan. De microfoon in het apparaatje neemt stemmen op en reageert als het nodig is. Mogelijk heeft de Echo in het huis van James Andrew Bates belastend materiaal opgenomen. Daar werd in november 2015 Victor Collins dood gevonden in het bubbelbad. De openbaar aanklager in de zaak had Amazon gevraagd om geluidsopnames maar het bedrijf weigerde dat steeds.



Dinsdag werd bekend dat het technologiebedrijf toch meewerkt in de moordzaak. Bates wordt als verdachte gezien van de moord op Collins maar hij verklaart onschuldig te zijn. Hij liet weten dat hij er geen problemen mee heeft als Amazon de opnames van zijn Echo deelt, reden voor het bedrijf om die over te leveren. Eerder zei Amazon nog dat de privacy van gebruikers in gevaar komt als opnamen van Echo gedeeld worden.