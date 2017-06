Techblog - Google stopt met scannen e-mails in Gmail

Hoe Siri zijn voorsprong verspeelde

Met de geluidskwaliteit van de nieuwe Homebox van Apple schijnt helemaal niets mis te zijn. De vraag is ondertussen hoe goed de door deze box gebruikte digitale assistent Siri nou eigenlijk is. Kenners zijn het erover eens: Siri blijft achter bij de concurrentie van Amazon, Microsoft en Google, wier slimme speakers complexe opdrachten beter begrijpen. De assistent van Google presteert vooralsnog het best.



In een lang en fascinerend stuk beschrijft The Wall Street Journal waar de achterstand van Siri vandaan komt. Siri was een van de laatste grote projecten van Steve Jobs, maar in de jaren erna leek alle energie van het bedrijf in de grote geldmaker te zijn gestoken: de iPhone. Belangrijke mensen van het oorspronkelijke Siri-team zijn inmiddels vertrokken. Zo begonnen twee mede-oprichters met het concurrerende Viv, dat inmiddels door Samsung is ingelijfd. Anderen volgden de twee of liepen over naar Google of Amazon. Als gevolg hiervan is de voorsprong die Apple in 2011 had als sneeuw voor de zon verdwenen.



Typerend is een bezoek van Siri-mensen aan Amazon in 2014. Waar ze dachten mijlenver voor te lopen, werden ze omver geblazen door een video met de slimme speaker van Amazon die ook opdrachten in drukke ruimtes (en op afstand) kon begrijpen. De Siri-mensen verlieten de zaal met hangende pootjes.



Apple kondigde deze week zijn eigen speaker aan. (LV)