Techblog - 'FBI telde bijna een miljoen neer voor ontsleutelen iPhone'

Snookerkampioen geeft gameverslaving toe

'The Thunder from Down Under', bij de burgerlijke stand beter bekend als de 35-jarige Neil Robertson en onder snookerfans als voormalig wereldkampioen, heeft in een interview toegegeven dat hij verslaafd is geweest.



Aan drugs? Nee.

Aan seks? Nee.

Aan alcohol? Nee.

Aan gokken? Nee.

Aan games? Ja.



Robertson zei tegenover Eurosport dat zijn persoonlijke leven en zijn sportieve carriére hebben geleden onder zijn obsessie met computerspelen. Vooral slaapgebrek brak hem op. 'Ik kan niet zeggen dat ik veel meer toernooien zou hebben gewonnen als ik mijn tijd niet verspild had aan computerspellen, maar ik denk dat ik wel verder was gekomen in sommige evenementen.'



Dat blijkt wel uit zijn prestaties. Robertson werd in mei 2010 de eerste Australische wereldkampioen snooker ooit en daarmee ook de eerste speler in 30 jaar die niet uit een van de Britse eilanden komt. Hij werd op 30 april 2014 ook de eerste speler ooit die honderd centuries maakte in één seizoen, en de enige Australiër die een rankingtoernooi heeft gewonnen. (Aldus Wikipedia).



Aan welke games exact was Robertson verslaafd? Hustle Kings? Pool Party? Virtual Pool 3? Een andere snooker-sim?



Nee. Aan de voetbalsimulator FIFA 14 en World of Warcraft.



Overigens liet de Australiër in 2014 al doorschemeren dat hij wel pap lust van andere spelletjes dan die met keu en ballen. Tegenover Prosnookerblog.com zei hij dat hij World of Warcraft had ingeruild voor de game Diablo, 'which is a bit more pick it up, put it down. The other PlayStation games I haven’t really got into yet, I’m hooked on FIFA at the moment.'



Robertson zei in dat interview ook dat hij wegblijft van Football Manager, omdat 'ik hoor dat dit mega-verslavend is. Brendan Moore speelt dat de hele tijd..'



Een andere top-snooker-speler, Ronnie O'Sullivan,blijkt daarentegen niet 's wereld snuggerste gamer zoals een YouTube-filmpje laat zien. (PvA, met dank aan Just Fontein)