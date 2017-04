Techblog - Facebook gaat beoordeling videocontent verbeteren na moord

Facebook heef in een evaluatie over hoe het omgaat met gewelddadige (live)video's op het sociale netwerk, aangegeven dat de beoordeling sneller en beter moet.



De evaluatie volgt nadat een video van een moord in de Amerikaanes stad Cleveland (Ohio) zondag twee uur lang op Facebook online stond. Het sociale netwerk kreeg wel een melding over de video waarin de moord te zien is, maar een eerdere video waarin de daad werd aangekondigd, werd niet gerapporteerd. 'We geven prioriteit aan meldingen met ernstige veiligheidsimplicaties voor onze gemeenschap en we werken eraan om het beoordelingsproces nog sneller te maken', aldus de vicepresident van Facebook op het gebied van operaties en mediapartners.



In de video is te zien hoe een man zichzelf filmt in zijn auto. 'Ik heb iemand gevonden die ik ga doden', zegt hij tegen de camera. 'Ik ga deze man hier doden. Hij is nog oud ook.' De man stapt vervolgens uit en schiet de 74-jarige voorbijganger na een kort gesprek door zijn hoofd. De dader is nog voortvluchtig en plaatste na de moord een video, ook op Facebook, waarin hij zijn daad opbiechtte. De Facebook-account van de man staat inmiddels op non-actief.