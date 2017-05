Techblog - Consumentenbond: scherm Samsung Galaxy S8 snel stuk

'FBI betaalde voor ontsleutelen iPhone'

De FBI telde mogelijk 900 duizend dollar (825 duizend euro) neer voor het ontsleutelen van de iPhone van een van de schutters die in de Amerikaanse plaats San Bernardino een bloedbad aanrichtten. Dat bedrag kwam volgens CNBC naar voren in een hoorzitting van de Amerikaanse senaat. FBI-directeur James Comey werd ondervraagd door de Californische senator Diane Feinstein, die het bedrag noemde en zei dat er volgens haar 'goede redenen waren om het toestel te hacken'.



Het toestel, een iPhone 5c, was van Syed Rizwan Farook, die samen met zijn vrouw veertiem mensen doodschoot in 2015. Hij had trouw gezworen aan terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Volgens de inlichtingendienst stond er waardevolle informatie op het toestel, maar Apple weigerde de telefoon te ontsleutelen vanwege privacyoverwegingen. Een onbekend persoon of bedrijf heeft de FBI vervolgens geholpen, maar daar hing wel een prijskaartje aan.



Comey hintte vorig jaar al op een hoog bedrag, maar heeft nooit bevestigd om hoeveel geld het ging. Hij corrigeerde Feinstein niet tijdens de hoorzitting. Persbureau AP en andere nieuwsorganisaties hebben eerder geprobeerd via een rechtszaak het bedrag los te peuteren, maar de FBI hield vol dat de informatie geheim was en moest blijven, omdat 'vijanden' er weleens mee aan de haal zouden kunnen gaan.