Techblog - Baas Sony Entertainment verhuist naar Snapchat

Wat er met Trumps tweets wordt gedaan

Nu duidelijk is dat Donald Trump zijn Twitteraccount ook na zijn verkiezing tot president van de Verenigde Staten als uitlaatklep blijft gebruiken beleven beleggers onrustige tijden. In een paar weken tijd kelderden de aandelen van Boeing, Lockheed Martin en General Motors na kritische tweets en dreigementen van Trump.



Daarom heeft Trigger, een iPhone-app die beleggers laat weten als hun aandelen een bepaalde prijs bereiken, nu ook een speciale 'Trump-waarschuwing' ingebouwd. Hierdoor krijgen beleggers voortaan een pushbericht als de toekomstig president over aandelen in hun portefeuille twittert, zodat zij meteen tot actie kunnen overgaan.



Beleggers met aandelen Toyota hadden zo'n Trump-trigger in ieder geval goed kunnen gebruiken. Het autoconcern wil een nieuwe fabriek in Mexico bouwen, maar dat schoot de aankomend president in het verkeerde keelgat. ‘Bouw de fabriek in de VS of betaal hoge invoertaks’, twitterde hij vannacht, waarop het aandeel van de Japanse automaker vrijdagochtend met 2 procent daalde.



Hoewel Trumps twittergedrag voor beleggers bloedserieus is, zien anderen er liever de lol van in. Op het sociale netwerk circuleren inmiddels talloze parodieën op zijn berichten, maar een nieuw account gaat wel heel bijzonder met Trumps ogenschijnlijk ongefilterde woordenbrij om. Op het account Presidential Trump wordt elke tweet die de toekomstig president de ether in slingert verandert in een volwassen, presidentiële reactie.



Als Trump 'al zijn vijanden en mensen die hem hebben bevochten en zo erg hebben verloren dat ze niet weten wat ze met zichzelf aanmoeten' via Twitter sarcastisch een gelukkig nieuwjaar wenst, tweet Presidential Trump: 'Gelukkig nieuwjaar aan iedereen, ook aan mijn tegenstanders, die zo hard hebben gevochten voor waar ze in geloven. Dat 2017 ons vrede, eenheid en harmonie mag brengen.' Op de profielfoto van het account heeft Trump ook ineens een 'volwassen' kapsel, zonder zijn blonde haarimplantaat.



Presidential Trump heeft inmiddels bijna 34 duizend volgers.