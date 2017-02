Techblog - Record: we kijken per dag 1 miljard uur naar YouTube

Apple Park bijna klaar

Het heeft allemaal wat langer geduurd dan gepland omdat Apple het bouwen van een gebouw op dezelfde manier benaderde als het maken van een iPhone, maar in april kunnen dan eindelijk de eerste werknemers van Apple hun intrek nemen in de nieuwe campus, Apple Park genaamd. De superlatieven voor het gigantische gebouw zijn niet van de lucht. Het wordt bijvoorbeeld bekleed met de grootste gebogen glaspanelen ter wereld, krijgt het duizenden vierkante meters aan fitnessruimte en is de diameter van het ronde gebouw groter dan die van het Pentagon. Jony Ive, opperdesignbaas van Apple, zegt dat het gebouw volgens dezelfde designprincipes is ontworpen als alle andere producten van Apple.



Het gebouw zal via zonnepanelen geheel in zijn eigen energiebehoefte kunnen voorzien. Ook worden er massa’s nieuwe bomen geplant. Apple spreekt zelf van een transformatie van kilometers aan ‘asfaltwildgroei in een oase van groene ruimte’. Wijlen Steve Jobs wordt geëerd met een naar hem genoemd theater, dat plaats biedt aan 1000 zitplaatsen.



De 12.000 werknemers zullen de komende zes maanden verhuizen. (LV)