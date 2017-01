Techbedrijven zetten in op robotassistent: slim, en nooit chagrijnig

Robots zijn alomtegenwoordig op de CES. Logisch; analisten zien dit als een grote groeimarkt. LG speelt hier handig op in en kondigde woensdag een aantal nieuwe robots aan. Het bedrijf is al langer actief met robotstofzuigers, maar de zogenoemde Hub Robot is nieuw terrein.



Deze kan het best worden omschreven als een slimme huisassistent: apparaatjes die verbonden zijn met allerlei andere producten (muziek, stofzuiger, beveiliging) en die met spraak worden bediend. De drie grote namen in deze nog nieuwe markt zijn Amazon met zijn Echo, Google Assistent en Microsoft Cortana. Cruciaal bij al deze assistenten is de intelligentie die erin wordt gestopt. Ze moeten immers spraak kunnen begrijpen en, belangrijker nog, snappen wat de context is van een opdracht. Een opdracht als 'zet de verwarming hoger' vereist bij de ene persoon een andere uitvoering dan bij de ander.